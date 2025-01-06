Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Gercüş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, kar yağışının keyfini çıkardı. Ders zili çalmadan önce okul müdürleri ile birlikte bahçede toplanan öğrenciler, burada kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ülkü Sözen, öğrencilerin kartopu oynadığını görmesinin ardından onlara eşlik etti. Sözen, kar yağışından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Sabah ders zili çalmadan çocuklarla kartopu oynadıklarını bu yüzden çok güzel duygular yaşadıklarını belirten Sözen, "Zaten bir klişe vardır, karın yağmasına en çok çocuklar sevindi diye. Şu an çocuklar çok mutlu, hiç derse girmek istemiyorlar. Bizde bugün onları çok zorlamıyoruz. Beraber kartopu oynuyoruz" dedi.

Çocuklar ise karın yağmasına çok sevindiklerini dile getirdi.