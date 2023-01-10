Gece oluşan buzlanmalara dikkat çeken ekipler, Dörtbölük grup köy yolunu kullanan araç sürücülerinin, güzergah boyunca meydana gelebilecek ani yağış ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Geçtiğimiz günlerde Batman’ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı yerlerde etkili olan kar yağışı, Dörtbölük grup köy yollarını ulaşıma kapatmıştı. Yolları ulaşıma kapanan köylülerin yardım talebi üzerine harekete geçen Batman İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, yürüttükleri çalışmaların ardından grup köy yolunu temizleyerek tekrar ulaşıma açtığı öğrenildi.

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultan Dağı’nda ulaşıma kapanan Dörtbölük grup köy yolu, şantiye ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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