Batman’ın Kozluk ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı. Ulaşıma kapanan köy yolları, il ve ilçe özel idare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açılıyor.

Batman’ın Kozluk ile Sason ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yücebağ grup köy yolu istikametindeki bazı köy yolları, Dörtbölük grup köy yolları ile Derince grup köy yolu istikametinde bulunan Çakırpınar, Sarıyayla, Yuvalar, Altıdere, Meşeli, İncesu, Yürekli, Çalışırlar ve civar köy yolları ile Kozluk ilçesine bağlı Armutlu, Geçitaltı köyleri ulaşıma kapandı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, yoğun çalışmaların ardından Sason’da Derince, Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. Kapalı durumda olan diğer köy yollarında açma çalışmaları devam ediyor.