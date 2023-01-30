Batman’da iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bir çok köy ve mezra yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

Batman’da iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bir çok köy ve mezra yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

İki gün önce Batman’da başlayan kar yağışı, Sason ve Kozluk ilçeleri ile rakımı yüksek yerleşim yerlerinde etkili oldu. Sason ile Kozluk ilçelerini birbirine bağlayan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki bazı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kozluk ilçesine bağlı 2 köy ve 3 mezra yolu ile Sason ilçesine bağlı 15 köy ve 25 mezra yolu İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri tarafından yapılan hummalı çalıma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan köy yollarında açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.