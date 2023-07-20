Batman’ın Beşiri ilçesinde doğada doğal yöntemlerle yetişen kozmetik ve birçok ilaçta ham madde olarak kullanılan "kapari" bitkisi kırsalda yaşayan vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Türkiye’de Akdeniz iklimi gösteren her yerde doğal olarak yaz mevsiminde yetişen kapari bitkisi, 15 yıl aradan sonra Beşiri ilçesinde kadınların ve köylülerin geçim kaynağı oldu. Kapari bitkisi; karaciğerin yağlanması, kalsiyum ve magnezyum deposu olan kapari kemik ve diş gelişimini sağlamakta olduğunu biliniyor.

Kapari bitkisi faydalarından söz eden Süt ve Gıda Mühendisi Süreyya Gök, Beşiri Halk Eğitim Merkezi’nde görevli olduğunu, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Aydemir’in görevlendirmesiyle Beşiri Kadın Girişiminde de görev almakta olduğunu söyledi.

Köye kapari toplayıp üretimine giriş yaptıklarını belirten Gök, "Kapari, tohumcuk şeklinde yetişen dikenli bir tohumdur. Türkiye’de Akdeniz iklimi gösteren her yerde doğal olarak yetişmektedir. Turşu, pizza üstü, reçel ve marmelat üretiminde doğal olarak kullanılmaktadır. Balık ve et yemeklerinin yanında da garnitür olarak tüketilmektedir. Kaparinin faydalarına girecek olursak, kalsiyum ve magnezyum deposu olan kapari kemik ve diş gelişimini sağlamaktadır. Aynı zamanda B12, K, E, ve A vitaminlerini de içermektedir. Karaciğerin yağlanmasını engellemekte ve lif oranı yüksek olduğundan dolayı sindirimi de kolaylaştırmaktadır" dedi.

Kapariye girişmelerindeki amacı aktaran Gök, "Öncelikle bu bitkinin tanıtımını yapmak. Doğal olarak yetişen yerlerin kalkındırılmasını sağlamak ve gelir getirici bir ürün olduğundan dolayı üretimini genişletmek. İlk defa üretimine giriş yaptığımız için herhangi bir satış yeriyle anlaşmadık. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Satış noktaları olarak ta Beşiri Kadın Girişiminden bize ulaşabilirler. Aynı zamanda instagram sayfamızdan da bize ulaşabilirler” diye konuştu.

“Bize de bir ek gelir oldu”

Kırsalda kapari bitkisini vatandaşlardan Mehmet Özcan, kapari otunu yıllarca toplayıp turşu yapıp sattıklarını ifade etti.

10-15 yıldır kimse ilgilenmediğinden dolayı kaybolduğunu aktaran Özcan, "Beşiri Kaymakamlığı Kadın Girişimcilerinden bize bir ses geldi. Bize dediler kapari toplayın. Bize de bir ek gelir oldu. Bizde sevindik, toplamaya başladık. Millete de söyledik, topluyorlar. Güneşin altında toplanıyor, çok zordur, yılanlar var, dikenlidir. Zahmeti çoktur. Toplanması çok meşakkatlidir. Tomurcuğun açılmadan toplanması lazım. Dikensiz, yapraksız ve çok temiz olması lazım” şeklinde konuştu.