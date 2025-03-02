Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Batman yeni Siirt çevre yolunda dün gece saatlerinde 72 EF 677 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İHA