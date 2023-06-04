Batman’ın Sason ilçesinde şoförünün terk ettiği kamyon, yokuş aşağı son sürat park halindeki bir aracı da önüne alarak yol kenarındaki bir eve çarparak durabildi.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında, Sason ilçesi Tekinler Caddesi’nde meydana geldi. Tekinler Mahallesi’nde yer altı elektrik kablo döşeme işi yapan bir firmaya ait henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, sürücüsü üstünde yokken Tekinler caddesi yokuşundan inerken kontrolden çıktı. Önündeki arca çarparak ilerleyen kamyon, yol kenarında bulunan elektrik direklerine ve bir eve çarparak durabildi.

Kazanın yaşandığı anda evin etrafında kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kazada kamyonda bulunan bir işçi yaralandı.

İhbar üzerine kazanın yaşandığı caddeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.