Batman’ın Beşiri ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden 33 kadın çiftçiye bin 200 dekarlık alana ekilmek üzere toplam 30 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden 33 kadın çiftçiye bin 200 dekarlık alana ekilmek üzere toplam 30 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Kadın üreticilerinin ülke ekonomisine katkısını arttırmak ve bitkisel üretimde rol oynamalarını hedeflenen proje çerçevesinde konuşan Beşiri ilçe Tarım ve Orman Müdürü Atakan Kızılkan, bu projede Beşiri ve merkeze bağlı köylerde bulunan kadın çiftçilere buğday tohumu dağıtıklarını söyledi. Kızılkan, “Bakanlığımızın bu projede amaçladığı temel hedeflerden bir tanesi atıl tarım arazilerini tarıma ve üretime katkı sağlamasıdır. Bu çerçevede ilçemizde 33 kadın çiftçimize 40’ar dönüm olmak üzere toplam bin 200 alanda 30 ton buğday dağıtımı yapıldı. Amaçlanan hedefte kadınların belirlenmesi, kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması ve bitkisel üretimde kadınların daha fazla rol oynaması amaçlanmaktadır” dedi.

İlçesinde çiftçilik yapan Zeynep Oydaş, projeye dilekçe ile başvurduğunu ve buğday aldığını belirtti. Oydaş, “Allah’ın izniyle buğdayımızı alıp ekmeye başlayacağız. Bereketinden de inşallah yararlanacağız. Şimdi memnunuz. İleriki dönemlerde devletimizden böyle desteleri daha çok bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Beşiri Kaymakamlığında gerçekleşen törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, kurum çalışanları ve kadın çiftçiler katıldı.