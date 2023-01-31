Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2022 yılında onlarca olayı aydınlatarak şüphelilere göz açtırmadı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2022 yılında onlarca olayı aydınlatarak şüphelilere göz açtırmadı.

Alınan bilgilere göre, JASAT timleri, 2022 yılı içerisinde Batman genelinde çoğunluğu hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 150 asayiş olayına müdahale ettiği, müdahale edilen olaylar incelendiğinde, bir önceki yıla oranla yüzde 14’lük artışla 133 faili meçhul olay aydınlatılmış olup, bu olaylara karıştığı tespit edilen 260 şüpheli adli makamlara sevk edilerek bu şahıslardan 60’ı tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca dönem içerisinde nitelikli suçlardan (kasten öldürme, uyuşturucu madde imal ve ticareti, hırsızlık gibi) aranan ve cezaları 3 yıldan 55 yıla kadar olan 250 şahıs yakalanarak toplamda 126 şahıs cezaevlerine teslim edildiği bildirildi.