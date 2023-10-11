Batman’ın Kozluk ilçesinde jandarma personelleri, milli eğitim personelleri ile beraber 5 köy okulunun bakım, onarım ve boyama işlerini yaptı.

Kozluk İlçe Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen ’Milli eğitim ile jandarma el ele, köy okullarını renklendiriyoruz’ projesi çerçevesinde 5 okulun bakım, onarım ve boyama işlerini yapıldı. Son olarak Samanyolu ilk ve ortaokulunu gönül fırçasıyla boyadıklarını ifade eden İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, "Şu ana kadar beşinci okulumuzu boyatarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk. Bu hizmette bizden yardımlarını esirgemeyen jandarma personellerimize, milli eğitim ve okul yöneticilerimize teşekkür ederim” dedi.