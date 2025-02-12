Askeri birlikleri denetlemek amacıyla Batman’a gelen Jandarma Genel Komutanlığı denetleme heyeti, Beşiri ilçesinde bulunan Mor Kuryakos Manastırını gezdi.

Jandarma Genel Komutanlığı denetleme heyeti üyeleri Jandarma Kıdemli Albay Osman Akbaş, Jandarma Bakım Kıdemli Albay İlker Tülün, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ramazan Hanay, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Büyükada ve beraberindeki 8 rütbeli personel, Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan Mor Kuryakos Manastırını ziyarette bulundu. Tarihi mekanı dolaşan jandarma denetleme ekibine, Süryani Hristiyanları tarafından kutsal kabul edilen Turabdin bölgesinin en uç noktasındaki Mor Kiryakus Manastırı hakkında Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgi verildi.