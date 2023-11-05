Batman’da arazi temelinde mahsur kalan tavuklar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucunda kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, İpragaz Mahallesi’nde yaşayan vatandaş, tavuklarını ve horozunu göremeyince çevreyi aradı. Tavuklarının evinin ilerisinde bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan boş araziye indiğini ve geri çıkamadıklarını fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uzattıkları merdiven yardımıyla 6 metrelik duvardan boş araziye inip, tavukları mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.