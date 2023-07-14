Batman’da iş başvurusunda bulunup işe kabul edilen engelli bir vatandaş, herhangi bir açıklama yapılmadan iş yerine alınmadığını ve işten çıkarıldığını iddia etti.

Batman’da İŞKUR üzerinden iş başvurusuna başvuran engelli bir vatandaş, işe kabul edilmesine rağmen herhangi bir sebep sunulmaksızın işe alınmadığını ileri sürdü. Mülakatları başarıyla geçtiğini söyleyen Abdulkadir Uluç, evraklarını teslim ettikten sonra tekrardan iş yerine geldiğinde içeriye alınmadığını ve evraklarının kapının önünde kendisine teslim edilerek ‘olumsuz’ denildiğini öne sürdü.

Kendisine geçerli hiçbir açıklama yapılmadığını söyleyen Uluç, ”İŞKUR üzerinden TÜPRAŞ’ın engelli kontenjanına başvurmuştum. Sözlü olarak beni aradılar. ’İş başvurunuz kabul edildi, online sınava tabi tutulacaksın’ dediler. Online sınavına girip başarılı bir şekilde sınavı geçtim. Daha sonra tekrar aradılar ve ’mülakata girmen lazım’ dediler. TÜPRAŞ’a gidip mülakata girdim. Mülakat sürecimde başarılı bir şekilde geçti. Son olarak güvenlik soruşturmasından da bir sorun yaşamadan geçtim" dedi.

"Daha sonra ‘ hayırlı olsun, aramıza hoş geldiniz’ diye bir mail attılar" diyen Uluç, "Daha sonra evraklarımı halettim. Hastane gibi kan tahlili gibi işlerimi halettim. Pazartesi günü gidip evraklarımı teslim ettiğimde hiçbir sorun yoktu ama cumartesiden itibaren beni içeri almadılar. Bana hiçbir açıklama yapmadılar. Sadece olumsuz dediler bana. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, TÜPRAŞ Batman rafineri iddialara ilişkin kendilerini genel müdürlükten ikinci bir emre kadar bilgilendirme yapamayacaklarını belirtti.