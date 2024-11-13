Batman’ın Kozluk ilçesinde 30 yaşındaki işçi çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki inşaat işçisi Fatih Şener, Kozluk Çetin Emek Caddesinde çalıştığı inşaatın 5’inci katından beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şener’i Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şener, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Şener’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.