Batman-Beşiri Karayolu’nda inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Beşiri Karayolu’nun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan malzeme yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.