Batman Havalimanına iniş sırasında uçağın kanadına kuş çarptı. Sorunsuz inişin ardından uçağın bir sonraki seferi 40 dakika rötarlı gerçekleşti.

İstanbul-Batman seferi yapan TK2682 sayılı Türk Hava Yolları’na ait uçağın, Batman Havalimanına inişi sırasında kanadına kuş çarptı. Sorunsuz inişin ardından yolcular, uçaktan tahliye edildi ve sonraki uçuş için inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından uçuşa engel bir sorun olmadığı bildirildi. Uçak bir sonraki seferini 40 dakika rötarlı gerçekleştirdi.