Batman'da gazeteci yazar Metin Özmen, ilkokul öğrencileriyle değerler eğitimi kapsamında buluştu.BATMAN (İGFA) - Gazeteci Yazar Metin Özmen Batman Mehmet Şimşek İlkokulu öğrencileriyle değerler eğitimi kapsamında “İyilik Yolcuları” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Okul öğrencileriyle buluşan Özmen, yazmış olduğu “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabından alıntılarla arkadaşlık, adalet, hayvan sevgisi, merhamet, şefkat, sorumluluk, çalışkanlık, anne-babaya saygı, okuma aşkı, anne duası, Peygamber sevgisi, ilim sevgisi, helal lokma gibi konuları işledi.

Yazar Özmen söyleşilerin sonunda “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabını imzaladı.

Söyleşinin çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Abdulselam Batu ve Müdür Yardımcısı Ünal Bağrıyanık, Özmen’e teşekkür etti.