Batman’da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde H.Ç. (17) idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kaza ise Pazar Yeri Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.T. (15) idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen araç çarpıştı. Bu kazada da motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazaların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.