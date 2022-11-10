Batman’ın Sason Kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç her aileye 800 kilogram kömür yardımı yapıldı.

Batman’ın Sason Kaymakamlığı tarafından yardıma muhtaç her aileye 800 kilogram kömür yardımı yapıldı.

Kömür dağıtımını yerinde inceleyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) İlçe Müdürü Hürriyet Bozkurt, çalışmalar dahilinde, kış mevsiminde ilçe merkezi ve köylerde yaşayan bütün şehit ve gazi aileleri ile dar gelirli 800 aileye kömür yardımı yapıldığını söyledi. Bozkurt, “Kaymakamımızın talimatıyla yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ilçedeki alilerimize kışlık yakacak kömürleri, kurumumuz tarafından görevlendirilen personel aracılığıyla yağmurlar başlamadan dağıtıldı. İlçemizde yardıma muhtaç olduğu tespit edilen bütün ailelere yardım yapılması konusunda kaymakamımızın kessin talimatı var. Dolayısıyla bizde vakıf olarak yardım talebinde bulunan bütün ailelerimizin durumlarını göz önünde bulundurarak gerekli yardımları yapıyoruz" dedi.