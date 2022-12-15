Batman merkezde iddiaya göre bir tekstil firmasında çalışan genç, firma sahibinin 15 yaşındaki kızını kaçırdı.

Batman merkezde iddiaya göre bir tekstil firmasında çalışan genç, firma sahibinin 15 yaşındaki kızını kaçırdı.

Olay, 10 Aralık günü Batman Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Kaçırılan K.A.’nın annesi, kızının planlı ve programlı bir şekilde kaçırıldığını ileri sürerek, Aile Sosyal Bakanlığına seslenip çocuğunun getirilmesini istedi. 15 yaşındaki kızının aklı bulandırılarak kaçırıldığını söyleyen anne Makbule A., “15 yaşındaki kızım kaçırıldı. Kızımı devlet büyüklerimizden istiyorum. 15 yaşındaki kızımı planlı programlı kaçırdılar. Kızım gitmek istememiş, kuzeni kaçırıldığı esnada yanındaydı ve kuzenine her şeyini anlatıyordu. Kuzeninin dediğine göre kesinlikle kendi isteğiyle gitmedi. ’Asla annemi, babamı bırakmam’ demiş. Kızımın kaçırıldığı günün aynı kıyafetleri var üstünde. Kaçırıldığı çocuk ile konuşabilir ama kızım 15 yaşında. Aklını bulandırıp kızımı kaçırdılar. Bu olay bizim başımıza geldi, başka küçük kız çocukların başına gelmesin. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu olay başka ailelerin başına gelmesin. Daha çocuk, evlenecek yaşta değil. Aile Sosyal Bakanlığımıza sesleniyorum, yavrumu onların elinden alıp bize versinler. 6 gündür şikayet etmemize rağmen halen bir haber alamıyoruz. Devletimize güveniyoruz” dedi.

“15 yaşındaki çocuk evlendirilemez”

15 yaşındaki çocuğun evlenecek bir yaşta olmadığını ve çocuk istismarına girdiğini belirten amca Hüseyin A., “15 yaşındaki yeğenim 19 yaşındaki yanımızda çalışan personelimiz tarafından kaçırıldı. Bu personelimiz 2 ila 3 ay evvel yanımızda çalışmaya başladı. 20 gün önce işten ayrıldı. Cumartesi akşamı evini boşaltıp apar topar evini Batman’dan taşınıyorlar. Komşularına kız kaçırdıklarını söyleyip ’Buradan gidiyoruz’ diyorlar. 2 kuzen beraber dershaneye gidiyorlar. 19 yaşındaki Gökhan Y. onları takip ediyor. Dershanenin olduğu bölgede Jiyan Parkı’na kaçırılan yeğenimi getiriyor. Parkta bütün kameralar mevcuttur. Onlarla konuşuyor, yanındaki kuzenine ’K.A.’ya bir sürpriz yapacağım’ diyor. 2 yeğenim güvenmediğinden dolayı yeğenimi kaçıran çocuk, yeğenlerime cep telefonu vererek ’Biz 3 dakika yürüyüp geleceğiz’ diyor. Telefonu bıraktıktan sonra 15 dakika geçmesi üzerine 15 yaşındaki yeğenim etrafta onları arama başlıyor ama etrafta olmadıklarını fark ederek bize haber verdi” şeklinde konuştu.

"Kanunda yeri yok, 15 yaşındaki çocuk evlendirilemez"

“Kaçırılma olayının ardından bize haber geliyor, araştırıyoruz; yanımızda çalışan personel yeğenimi kaçırdı” diyen amca Hüseyin A., “Ona destek verenler de Kulp Kayhanlar köyünde, korucular destek veriyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda kızımız onlar tarafından kaçırıldı. Devletimize başvurduk. 15 yaşında bir çocuktur, çocuk istismarı yaşanıyor. Aile perişan bir halde, annesi ve babası çok kötü bir durum içerisindedirler. Korucular, devletimizin onlara verdiği gücü kullanarak bizlere haber gönderiyorlar; ’Devleti aradan çıkartın, şikayetinizden vazgeçin, biz normal yollarla uzlaşalım’ diyorlar. Biz de bunları kabul etmiyoruz ve sonuna kadar devletimize sığınıyoruz. Aracılar geldiği zaman kabul etmiyoruz. 15 yaşındaki çocuk evlenecek bir yaşta değil. çocuk istismarına giriyor. Biz bu durumu kabul etmiyor, bütün yetkililere sesleniyoruz. Kanunda yeri yok, 15 yaşındaki çocuk evlendirilemez” ifadelerini kullandı.