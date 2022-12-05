Batman Belediyesi, doğum sonrası aileler üzerindeki maddi yükü hafifletmek, aileye manevi destek sunmak amacıyla vatandaşlara “Hoş Geldin Bebek Sepeti” dağıtmaya başladığını duyurdu.

Batman Belediyesi, doğum sonrası aileler üzerindeki maddi yükü hafifletmek, aileye manevi destek sunmak amacıyla vatandaşlara “Hoş Geldin Bebek Sepeti” dağıtmaya başladığını duyurdu.

Batman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Hoş Geldin Bebek Projesi çerçevesinde 12 bin adet el emeği, göz nuru ürünler Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bil-Mek (Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları)’de üretildi” denildi.

Batman’da yeni doğum yapan tüm kadınlara verilecek olan sepet içerisinde; el örgüsü sepet, zıbın takımı, müslin battaniyesi, amigurumi bebek çıngırak, bebek şampuanı, bebek bezi, pişik kremi gibi ihtiyaç malzemesi ürünler yer alıyor.