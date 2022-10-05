Batman’da yaşayan Murat Özdamar, yaklaşık 12 yıl önce evinde hobi olarak minyatüre başladı. Kiraladığı 15 metrekarelik dükkanı atölyeye çeviren Özdamar, burada profesyonel oymacılık işi yaparak yurt içi ve yurt dışına birçok ürünü ihraç ediyor.

Batman’da yaşayan Murat Özdamar, yaklaşık 12 yıl önce evinde hobi olarak minyatüre başladı. Kiraladığı 15 metrekarelik dükkanı atölyeye çeviren Özdamar, burada profesyonel oymacılık işi yaparak yurt içi ve yurt dışına birçok ürünü ihraç ediyor.

Asıl mesleğinin ahşap oymacılık olduğunu ve bu mesleğe 12 yıl önce hobi olarak başladığını söyleyen Murat Özdamar, "İlk 3 yıl evimde bir odayı atölyeye çevirdim o şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Yaptığım ürünler için sergi açmak için teklifler geldi. İlgi ve talep artınca bunu uğraş haline getirip ve küçük bir atölye kurdum. Atölye kurduktan sonra talepler çoğalınca siparişler gelmeye başladı. Hobi olarak başladığım iş ticaret olarak işe başladık. Buradan yurt içinden çalışmalarımız oldu ve yurt dışına da satışlarımız oluyor. Çeşit olarak ahşap kuş kafeslerimiz ile başladık sonra minyatür çalışmalarımız onun yanı sıra ahşap porte çalışmalarımız onun dışında su kapaklarını çeşitli süs haline getirip satılır hale getiriyoruz" dedi.

"Ürünlerimi Türkiye ve dünyanın birçok noktasına ihraç ediyorum"

15 metrekarelik dükkanda ürettiği ürünleri Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına ihraç ettiğini kaydeden Özdamar, "Şu anda Almanya, Hollanda ağırlık olarak bu ülkeler gönderiyoruz. Yanı sıra Suriye, Irak taraflarına gönderdiğimiz ürünler oldu. Yurt dışına yeni yeni açılmaya başladık. Tabi ileriki zamanlarda çeşit ve talep artınca bu genel olarak yayılmaya başlayacaktır. Çalışmalarımı sürdürdüğüm atölye küçük bir yer yaklaşık olarak 15 metrekarelik bir alanda çalışıyorum" diye konuştu.

"Batman’da sanatçılar çarşısı kurmak istiyoruz"

"Başlarda çalışma sürdürdüğüm atölye bana yetiyordu ama talep ve iş artınca yer bana yetmemeye başladı" diyen Özdamar, "İşi büyütmeyi düşünüyorum. İleriki zamanda yaptığım işi Batman’da büyük bir potansiyel hale getirmeyi düşünüyorum. Benim gibi sanatçı arkadaşlarım var bu işi yapan onlar ile birlikte Batman’da sanatçılar çarşısı kurmak istiyoruz. Bu yapacağımız sanatçılar çarşısında halka ve ülkeye yaptığımız işi göstermek istiyoruz. Kentimize gelecek turistler bu ürünlerimizi görerek alıp ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz Batman’da sanatımız ile ilgili gelecek nesilleri eğitmek istiyoruz. Gelecek nesillerimiz açısından çok iyi olur bu işten tecrübe kazanıp sonraki nesillere aktarmak için önümüze yol açmış olur devlet büyüklerimize sesleniyoruz gerekli desteği vermelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.