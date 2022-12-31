Batman’da bu kadarına da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Gözünü karartan hırsızlar bir apartmana girip dairelerin su sayaçlarını çaldı.

Batman’da bu kadarına da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Gözünü karartan hırsızlar bir apartmana girip dairelerin su sayaçlarını çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar apartman dairelerinin su sayaçlarını çaldı. Sularının boşa aktığını ve su sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.