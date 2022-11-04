Batman Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini yılın 365 günü kesintisiz olarak sürdürdüğünü açıkladı.

Batman Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini yılın 365 günü kesintisiz olarak sürdürdüğünü açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2022 yılı başından bu yana yapılan denetimlerde gıda imalathaneleri ve gıda ürünü satan tüm işletmeler tek tek denetlendiği ve Zabıta Müdürlüğü Gıda Mühendisi nezaretinde yapılan denetimlerde, fırınlara 568 işlem gerçekleştirilirken, 132 fırına mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmediklerinden dolayı idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Zabıtasının gerçekleştirdiği rutin market denetimlerinde 391 işlem gerçekleştirilirken, 73 market için son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurmakta, 53 markete ise ruhsatsız olamktan ötürü cezai işlem uygulandı.

Belediye Gıda Denetim birimince; pastane ve tatlı iş yerine 83 işlem gerçekleştirilirken, 12 iş yerine idari para cezası, okul kantinlerinde yapılan 112 işlemde 2 kantine son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü satmaktan dolayı cezai işlem uygulanırken, 47 okul kantinine ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından dolayı cezai işlem uygulandı. Et satımı gerçekleştiren kasaplarda 98 kasap içerisinde 38 iş yerine cezai işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.