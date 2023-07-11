Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı’nda 2023 yılı Haziran ayında iç hat yolcu trafiğinin 53 bin 330 olduğunu paylaştı.

Batman Havalimanı’nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 53 bin 060, dış hat yolcu trafiği 270 oldu. Böylece Haziran’da toplam 53 bin 330 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 315, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 318’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aynı anda toplamda 557 ton oldu.

6 aylık (Ocak-Haziran) dönemde ise yolcu trafiği 283 bin 545, uçak trafiği bin 938, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 2 bin 587 ton olarak gerçekleşti.