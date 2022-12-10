Batman’da korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına 5 bin fidan topakla buluşturuldu.

Batman’da korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına 5 bin fidan topakla buluşturuldu.

Batman Valisi Ekrem Canalp’ın eşi Dr. Ayten Canalp ve Batman İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına Batman Üniversitesi kampüs alanında düzenlenen fidan dikme etkinliğinde konuşan Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Semih Canpolat, “Covit-19 virüsü küresel ölçekli bir sağlık problemi oluşturmuş, bir çok bireyin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Büyük ölçekli virüs döneminde özverili bir şekilde hizmet veren sağlık personelinin cansiparane çalışmaları sayesinde kontrol altına alınabilmiştir. Virüsle mücadelemizde maalesef hastalarımızla beraber sağlık çalışanlarımız da hayatını kaybetmiştir. Bugün hastalarının sağlığı ve yaşaması için hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızın anısına, hayratına bin adet badem ve 4 bin fıstık çamı olmak üzere 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Virüste hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.