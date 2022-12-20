Batman’da bir esnaf, kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı. İl Emniyet Müdürü, görüşmeler sonucu şahsı ikna ederek teslim olmasını sağladı.

Batman’da bir esnaf, kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı. İl Emniyet Müdürü, görüşmeler sonucu şahsı ikna ederek teslim olmasını sağladı.

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi’ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ’nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı. İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu.

Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs olay yerine Vali Ekrem Canalp’i isterken, ikna çalışmaları sonucunda rehineyi bıraktı.

Olayla ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, “Vatandaşımız, elektrik kurumuyla ilgili sorundan kaynaklı işini kaybetmiş. Görüşmelerimiz sonucunda şahıs kendiliğinden bize teslim oldu. Adli işlemleri devam edecektir. Yaralı yok, rehine kalmadı. Planlı bir şey yok, aniden gelişen bir olay” dedi.