İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Batman’ın Sason ilçesinde görevli güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Batman’ın Sason ilçesinde görevli güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Sason Spor Salonunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanlığı tarafından güvenlik korucularına yönelik vatan ve millet sevgisi, halkla ilişkileri güçlendirmek ve aile ilişkilerini geliştirmek gibi konuların yer aldığı hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Programa, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Murat Madenüs, İrtibat Subayı Jandarma Yüzbaşı Onur Hane, Doç. Dr. Muhammed Enes Kala, Uzman Jandarma V. Kademli Çavuş Niyazi Güleç ve 800 güvenlik korucusu katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan güvenlik koruculuğu isimli kısa tanıtım filminin gösterimi ile devam etti.

Programda konuşan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir, "Koruculuk sistemi bölgemizde, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada güvenlik korucularımız artık jandarmanın bir parçası olmuş terörle mücadele ve asayişin sağlanmasında her alanda görev yapan bir güvenlik birimi haline gelmiştir. Bu bölgede güvenlik korucusu olmak ilk başlarda bir bedel, cesaret istiyordu. Bu yola çıkanların kahraman olduğunu biliyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Programda konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete de güvenlik korucularının her türlü alanda görev yaptığına dikkat çekti. Kaymakam Mete, "Güvenlik korucularımız düzen ve asayişi sağlamak, vatanın bölünmez bütünlüğüne halel getirmemek üzere kurallara, mevzuata uygun, üstün gayretle görev yapan kişidir. Jandarmanın bir parçası olarak vatanın bekçisi olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.