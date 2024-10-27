Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamlığı koordinesinde “Arıcılara Yönelik Eğitim Projesi” kapsamında, Güney Kore ve Nepal’den gelen uzmanlar tarafından uygulamalı arıcılık eğitimleri verildi.

Yurt dışından gelen uzmanlar, seminerler ve saha çalışmalarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yerel üreticilere destek oldu. Kozluk’ta bal üretimini artırmak, modern arıcılık yöntemlerini yaygınlaştırmak, yerel arıcıların pazarda rekabet gücünü artırmak ve bal kalitesini iyileştirmenin hedeflendiği proje çerçevesinde ilçede bal üretimi, kovan yönetimi, bal çıkarma, hastalık kontrolü hakkında eğitim aldı.

Asya Verimlilik Teşkilatı Türkiye Ofisine sunulan ‘Arıcılıkta Dijital Dönüşümler ve İnovativ Yöntemler’ konulu eğitimi vermek üzere Batman’a gelen Güney Kore’den Prof. Dr. Jung Chuleuımr ve Nepal’den Dr. Kedar Devkota, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Sağlam ile Kaymakam Ekrem Güngör’ü makamında ziyaret etti.