Batman’da kasten adam yaralama suçundan gözaltına alınan şahıs, hastanede bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Batman kent merkezinde kasten adam yaralama suçundan gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolü için getirildiği Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde bir grubun saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, olaya müdahale etti. Gözaltında olan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan kişiler de gözaltına alınarak, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.