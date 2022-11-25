Batman’da göçerlerin yaşadığı çadırlar ve hayvan barınaklarında meydana gelen yangında 55 koyun telef oldu. Çadırda bulunan aileye ait 100 bin lira ve çok miktarda ev eşyası yandı.

Batman’da göçerlerin yaşadığı çadırlar ve hayvan barınaklarında meydana gelen yangında 55 koyun telef oldu. Çadırda bulunan aileye ait 100 bin lira ve çok miktarda ev eşyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü, Malabadi köprüsü mevkisinde Nevzat Saygı’ya ait çadırlar ve hayvan barınaklarında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Silvan İtfaiyesi ve Batman Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çadır ve ahırlarda çıkan yangın söndürülürken yapılan tespit çalışmalarında 55 koyunun telef olduğu ve ailenin barınak olarak kullandığı çadırda bulunan 100 bin lira nakit para ve çok miktarda ev eşyasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.