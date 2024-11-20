Batman’da girdikleri evlerdeki binlerce lira değerinde ziynet eşyasını çalan 2 kadın, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 kadın ve 1 çocuğun kaçma girişiminde bulunması üzerine; yakalanarak çıktıkları apartmanda kamera incelemeleri yapılmasıyla evlerden altın çaldıkları tespit edildiği belirtildi. Şahısların çantalarında yapılan aramda, 10 adet çeyrek altın, 1 adet reşat altın, 2 adet küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir kolye, 4 adet bilezik ve kapı açmak için kullandıkları meyve bıçağı, bakır tel, parmak izi bırakmamak için kullanılan ten çoraplar ele geçirildiği ifade edildiği açıklamada, C.G. ve M.Ç. isimli kadınlar ile suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan adli işlemlerin ardından Ç.G. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.