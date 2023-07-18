Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 1 tam olimpik, 3 yarı olimpik ve 8 portatif yüzme havuzundan faydalanmak için yaklaşık 13 bin kişi başvurdu.

Batman merkezde bulunan kayıt başvurularının 10 bine dayandığını belirten İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, 5 ilçede ve 1 beldede de toplamda 3 bine yakın başvuru aldıklarını söyledi. Özperk, “Spor servislerimiz uzman personellerimiz ve stajyer öğrencilerle yoğun bir mesai harcıyorlar.” dedi.

Batman merkez ve ilçelerde bulunan toplam 12 yüzme havuzunda pazartesi hariç, haftanın 6 günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verildiğini belirten Özperk, başvuruda bulunan herkesi almak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Özperk, “7 - 18 yaş kategorisinin dışında, 18 ve üzeri yaş kategorilerinde de yüzme bilmeyen kadın ve erkek vatandaşlarımızı da yüzme eğitimlerimize aldık” ifadelerinde bulundu.