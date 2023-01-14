Batman’da 27 yaşındaki genç kadın kendisini takip eden erkek tarafından bacağından bıçaklandı. Bıçaklanan kadın olay yerine gelen ambulansa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Batman’da 27 yaşındaki genç kadın kendisini takip eden erkek tarafından bacağından bıçaklandı. Bıçaklanan kadın olay yerine gelen ambulansa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. 27 yaşındaki K.O. sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar hemen genç kadının yanına koştu. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken, vatandaşlar ambulans çağırdı. Sol bacağından bıçaklanan kadın olay yerine gelen ambulansa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.