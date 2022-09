Batman merkeze bağlı Binatlı köyünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından fıstık hasadı etkinliği düzenlendi.

Batman’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fıstık hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ve Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş’in açılış konuşmalarıyla başlarken, etkinlik Vali Ekrem Canalp’ın selamlama konuşmasıyla devam etti.

Tarım sektörünün tüm dünyada stratejik bir konuma geldiğini ifade eden Vali Ekrem Canalp, diğer sektörlerdeki ürünlerde meydana gelen fiyat artışlarının tarım ürünlerinin fiyatlarına da etki ettiğini söyledi.

Hem küresel hem de ulusal anlamda gıda güvenliğinin en önemli gündemlerden bir olduğuna değinen Vali Canalp, “Tarım, artık bugün dünyada stratejik bir sektör olarak her ülkenin gündeminde yer almayı başarmış durumdadır. Bugün dünyada gelmiş olduğumuz nokta ve gelmiş olduğumuz seviye, bambaşka bir bilgiyi daha bizlerle paylaşmamız gerektiriyor. Bugün tarım ürünlerinin fiyatları bir, nispi olarak baktığımız zaman bütün dünyada ve Türkiye’de yükseliyor. İki, tarım ürünleri artık nispi olaraktan katma değerli ürünler değil, tam tersine katma değeri de her geçen gün yükselen, yüksek bir trend halini de bu ivmeyi devam ettiren ürünler haline geldi. Şu anda dünyada bu ekonomik gerçekliğin dışında çok daha stratejik bir gerçeklilikle karşı karşıyayız. Bu da gıdanın hem küresel anlamda, hem de ulusal anlamda herkesin gündemini güvenlik boyutu itibariyle de şu an itibariyle de görebiliyoruz” dedi.