Batman’da yüzlerce kişi düzenledikleri konvoyla Filistin’e destek verdi.

Filistin’de Hamas’ın başlattığı ‘Anka Tufanı’ operasyonuna Batman’da binlerce vatandaş araçlarıyla konvoy yaparak destek verdi. Konvoy, havaalanı kavşağında başladı. Daha sonrasında şehir merkezine doğru gelen konvoy Diyarbakır Caddesi ve Belediye Kavşağına doğru ilerledi. Körük kavşağına ilerleyen konvoy son olarak HÜDAPAR il binası önüne geldi ardından kalabalık dağıldı. Polis herhangi bir sorun oluşmasına karşılık önemli noktalarda güvenlik önlemleri aldı.