Batman’ın Gercüş ilçesinde Filistin’de yaşananlara farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda öğrenciler tarafından gökyüzüne Filistin bayrağının renklerini simgeleyen balonlar bırakıldı.

Ziya Gökalp Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Öğrenciler şiirler, ilahiler, marşlar seslendirdi, oratoryo ve tiyatro gösterisinde bulundu, Filistinliler için dualar edildi. Daha sonra İsrail malları pankartlarla boykot edildi.

Programın sonunda Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renklerde balonları gökyüzüne bırakıldı

Programa katılan öğrencilerden Arif Soyvural, "İsrail diyor ki Filistin’den sonra Türkiye gelecekmiş geldikleri gibi geri gidecekler" dedi.

Bazı öğrenciler ise program hakkında duygularını dile getirerek boykot ürünlerin alınmaması için uyarıda bulundu.