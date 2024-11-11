Batman’ın Kozluk ilçesinde, ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ projesi çerçevesinde Bekirhan Jandarma Karakolu bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan dikme etkinliğine katılan İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, “Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen ve her yıl 11 Kasım saat 11.11’de ülkemizin bütün il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ sloganıyla başlatılan fidan dikim seferberliği ilçemizde yüzlerce fidanın toprakla buluşturulmasıyla gerçekleştirildi” dedi.

Fidan dikme etkinliği, günün anısına etkinliğe katılanlarla çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.