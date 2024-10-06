Batman’ın Kozluk ilçesinde, "Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm Festivali" on binlerce vatandaşın katıldığı konserle sona erdi.

Batman Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen Kozluk Kaymakamlığı, Kozluk Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle "Kozluk Şehr-i Zor Doğa Kültür ve Turizm Festivali" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve beş gün süren festival çerçevesinde çocuk şenlikleri, şişme oyun parkları, illüzyon gösterileri, açık hava sineması, çocuk tiyatrosu, konserler, müzik, gastronomi ve yöresel ürün tanıtımları yer aldı.

Festivale katılımın çok yoğun olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, “Sayın Valimizin öncülüğünde, ikincisini düzenlediğimiz Kozluk Şehri Zor Doğa Kültür ve Turizm Festivalimiz sayesinde tarihimize, kültürümüze, coğrafyamıza, gelenek ve göreneklerimize ve değerlerimize sahip çıkacağız. Bilhassa gelecek nesillerle, kültür mirasımız arasında, kopmaz bağlar oluşturacağız. Yerli ve geleneksel olanı koruma gayretimizi, el birliğiyle artıracağız. Bu festivaller sayesinde birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu festivalleri düzenleme amacımız, Batman’ın en büyük, en dinamik ilçesi olan Kozluk’u her yönüyle tanıtmak, var olan potansiyelini ortaya koymaktır” dedi.