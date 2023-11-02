Batman’ın Kozluk ilçesinde, "Şehr-i Zor Doğa Kültür Turizm Festivali" düzenlendi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle Kozluk Kaymakamlığı ve Belediyesince ilçe stadyumunda gerçekleştirilen festivalde kurulan stantlarda, yöresel ürünler tanıtıldı.

Vali Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenen festivale yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Her ilçede festivaller düzenlediklerini, il merkezinde de bir gastronomi festivali yapılacağını belirten Canalp, "Bizim yaklaşımımız festivalleri sürekliliği olacak hale getirmektir. Bunun için de bu hafta il genel meclisinde bir karar alacağız. Bundan sonraki dönemde temmuz ayı itibarıyla ilçe kaymakamlıklarımıza festivallerle ilgili olan bütçeyi her yıl otomatik olarak göndereceğiz. Dolayısıyla ilçelerimiz hazırlıklarına temmuz ayı itibarıyla başlayacaklar" dedi.

Vali Canalp, daha sonra alanda kurulan ve yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları gezdi, festival çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Festival alanında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.