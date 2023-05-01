Batman’da işçiler, 1 Mayıs kutlamalarını işlerinin başında geçirmeye devam etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmesinden sonra kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışan işçiler tatil yaparken, özel sektörde çalışan temizlik görevlisi, oto tamir ustaları ve çırakları, kağıt toplayıcıları, simit satanlar, ayakkabı boyacısı ve inşaat çalışanları gibi emekçiler ise bu günü çalışarak geçiriyor.

Her zaman işlerinin başında olduğunu belirten matbaa çalışanı Bünyamin Ayaz, “Bize istirahat yok, çalışıyoruz. Bazıları şu anda istirahat yapıyor, biz şuanda çalışıyoruz. 38 yıldır çalışıyorum” dedi.