Batman’da Ezidilerin bayramı Kırmızı Çarşamba kutlandı.

Rumi takvime göre Nisan ayının ikinci çarşamba gününün kutsal olduğuna inanan Beşiri ilçesi Oğuz köyü Onbaşı mezrasında yaşayan Ezidiler, Kırmızı Çarşamba Bayramını kutladı. Mezrada yaşayan Ezidiler, kendi aralarında bayramlaşarak dini adetlerini yerine getirdi. Bayram nedeniyle Ezidi çocuklar da kendilerine verilen renkli yumurtaları birbirine tokuşturdu, ikramlardan yedi.

Bayram hakkında bilgi veren Kenan Kartal, "Ezidi halkı olarak bugün Kırmızı Çarşamba olarak bilinen ’Çarşema Sor’ bayramını kutluyoruz. Eşimiz, dostlarımız, çocuklarımız yan yana gelip bayramlaşıyoruz. Laleş’te, Kuzey Irak’a gidip orada bayramı kutlayanlar var. Komşular olarak bir birimizin evlerine gidip bayramlaşıyoruz. Sabah erkenden mezarlıklarımıza gidip ziyaret ediyoruz. Bayram günü hem çocuklar hem ev hanımları yumurtaları soğan kabuğunda kaynatıp kırmızı hal alıyorlar. Çocuklar yumurtaları rengarenk boyuyorlar. Kurabiye, pastalar yaparak gelen misafirlere ikram ediyorlar. Basımbar dediğimiz ipi her sene bir rengini değiştirerek hayvanlara, eve, çocukların ellerine, gelen misafirlerin ellerine bağlıyoruz. Bu da dünyanın bir rengi olduğu için bazen kırmızı beyaz, kırmızı mavi gibi renklerle bir araya getiriyoruz. Laleş halen aktif bayramdan 1 gün önce kurbanlar kesilir, Laleş vadisinde hazırlıklar yapılır. Din adamları, alimler orada hizmet etmek için, dualar için, şenlikler için 1 gün öncesinden hazırlıklar yapıyorlar. Sabah güneş doğmadan önce ibadetlerini yapıyorlar. Laleş vadisinde çıraları yakıp göz göz, oda oda gezerler" dedi.

Baharın gelişini de müjdeleyen Kırmızı Çarşamba bayramında Ezidiler, evlerinin kapısına ve ağaçlara bereket getirdiğine inandıkları Basımbar ipini bağladı.