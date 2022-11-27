Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı 7 köy yolunu ulaşıma kapattı. Dörtbölük grup köy yolunda ulaşıma kapanan İncesu, Dağçatı, Dörtbölük köy yolu ile Derince grup köy yolu üzerinde bulunan Sarıyayla, Çakırpınar, Kaleyolu ve Gençler köy yolları ilçe şantiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı.

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