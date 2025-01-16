Batman’ın Kozluk ilçesinde Erzen Balıklı Gölü’nün çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılacak.

İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Erzen Balıklı Gölü çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ekrem Canalp, yapılacak düzenlenmelere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Batman’ın turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak ve mevcut tarihi dokusunu turizme kazandırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Canalp, tarihi Erzen kenti sınırlarında bulunan Balıklı Gölü’nün de sağlık turizmine kazandırılacağını, projenin tamamlanmasıyla birlikte Batman’ın yeni bir turizm potansiyeline kavuşacağını ifade etti. Yürütülecek proje dahilinde gölün doğal yapısına uygun peyzaj düzenlemesi, oturma ve yürüyüş alanları ile kafeterya yapılarak ziyaretçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.