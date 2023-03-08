Batman’da Süper Amatör Ligi B Grubu’nda Sason Gençlikspor ile Ramanspor arasında oynanan müsabakayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın hakemler Hamdiye Çelik ile Rojda Kılıç yönetti.

Batman’da Süper Amatör Ligi B Grubu’nda Sason Gençlikspor ile Ramanspor arasında oynanan müsabakayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın hakemler Hamdiye Çelik ile Rojda Kılıç yönetti.

Sason ilçesinde Sason GençlikSpor ile Batman Ramanspor arasında oynayan maçı yöneten iki kadın hakem, seyircilerden de tam destek aldı. Maç bitiminin ardından hakemlerin Kadınlar Günü’nü kutlayarak onlara çiçek takdim eden Sason Gençlikspor Antrenörü Cihan Atalay, kadınları her alanda görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Atalay, "Bugün takımımızın 2-0 galip geldiği maçı iki kadın hakemimizin yönetmesinden dolayı çok mutlu olduk. Kadınlarımızı her alanda görmekten mutluyuz. Ben bu vesileyle bütün kadınların 8 Mart kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Oynadıkları grupta birinci ve ikinci konumunda olan iki takım arasında oynanan müsabakayı ev sahibi Sason Gençlikspor 2-0’lık skorla kazandı.