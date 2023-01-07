Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel, 44 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman, Sason-Gömük) Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar’ operasyonu başlatıldı.

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