Batman Kozluk ilçesinde, kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ’En iyi narkotik polisi; anne projesi’ çerçevesinde eğitim ve bilinçlendirme semineri verildi.

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele, bağımlılık sorununda annelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığının artırılması, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi, narkotik maddelerin ve etkilerinin tanınması, mücadele yöntemlerinin bilinmesine yönelik olarak Kavakdibi İlk ve Ortaokul öğrenci velilerine eğitim verildi.

Düzenlenen seminerde; uyuşturucu madde nedir, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, uyuşturucuya başlama nedenleri anlatılarak, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) tanıtıldı.