Batman’da jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 103 adet cep telefonu ve 160 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

Batman’da jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 103 adet cep telefonu ve 160 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde; 20 Eylül tarihinde kentte gümrük kaçağı malzeme getirileceği tespit edilen otomobilde yapılan aramada; değişik marka ve modelde 103 adet cep telefonu ile 160 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi E.A hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatılmıştır” denildi.