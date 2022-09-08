Batman’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda durdurulan araçta 39 kilogram kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Batman’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda durdurulan araçta 39 kilogram kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin Batman valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman il merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 05 Eylül tarihinde yapılan operasyon neticesinde; Batman il merkezi girişinde durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 23 kilogram skunk ve 16 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı” denildi.