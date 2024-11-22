Batman’ın Kozluk ilçesinde, kaymakamlık ve ilçe gençlik merkezi tarafından ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Dereköy İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen gençler, gün boyunca çeşitli eğitici ve eğlenceli etkinliklere katıldı. Çocuk haklarına dikkat çekmek ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler dart, halat çekme, yüz boyama, badminton, akıl ve zeka oyunları gibi farklı aktivitelerde eğlendi. Ayrıca, çeşitli spor etkinlikleri de gerçekleştirilerek çocuklar takım çalışması ve centilmenlik ruhunu deneyimledi.